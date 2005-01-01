landing page - отдельная страница, которая служит единственной цели – превратить посетителя в клиента. На ней размещают специальное предложение в обмен на предоставление контактной информации. Основная цель landing page - заинтересовать посетителей предложением и продолжить их путь вниз по воронке продаж.
Даже если вы проделали огромную работу по созданию бренда и запуску веб-сайта, есть лишь крохотный шанс, что бизнес будет успешным без хорошо разработанных целевых страниц. Они управляют трафиком и улучшают SEO. Согласно проведенным исследованиям, качественно разработанные landing page могут увеличить лиды на 55%.
Посетители сайта быстро переключаются на конкурентов, если не находят страницу полезной в течение нескольких секунд. Чтобы удержать их, нужно разработать и внедрить landing page, которая предоставит посетителям убедительные аргументы воспользоваться вашим предложением.
Наши работы
Мы оказываем услуги по созданию конверсионных посадочных страниц «под ключ» на протяжении многих лет и за это время зарекомендовали себя в качестве надежного партнера и ответственного исполнителя. Оценить качество работы наших специалистов вы можете, ознакомившись с примерами работ в разделе «портфолио».
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Задача
Создать сайт,
привлечение новых клиентов
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Результат
- Нарисовали дизайн в современном стиле
- Адаптивные макеты для всех устройств
- Удобная и информативные карточка услуг
Почему мы?
sms-рассылки
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Было —
Клиент получал большое количество не целевых заявок, подтверждение в сделку было всего на уровне 3-4%
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Стало —
За счет внедрения целевой аналитики помогли клиенту найти трафик с коэффициентом конверсии +15%
Было
25
Стало
76
Было
80 000
Стало
50 000
Готовые решения для вашего бизнеса
- Создание Landing page под ключ
- Cрок разработки от 7 до 14 дней
- Аналитика бизнеса
- Разработка прототипа
- Уникальный продающий дизайн
- Верстка под все устройства
- Формы заявок
- Проработка УТП и контента
- Система управления CMS
- Подключение web аналитики
- SEO оптимизация *
- Гарантия 6 лет
- Обучение работе с сайтом
- Бесплатная техническая поддержка
- Мульти лендинг
- Подключение сквозной аналитики
- Колл-трекинг
- Интеграция с CRM
- А/B тестирование
- Продвинутые исследования рынка
- Бонусы: домен, хостинг, онлайн чат
- Создание Landing page под ключ
- Cрок разработки от 14 до 30 дней
- Аналитика бизнеса
- Разработка прототипа
- Уникальный продающий дизайн
- Верстка под все устройства
- Формы заявок
- Проработка УТП и контента
- Система управления CMS
- Подключение web аналитики
- SEO оптимизация *
- Гарантия 6 лет
- Обучение работе с сайтом
- Бесплатная техническая поддержка
- Мульти лендинг
- Подключение сквозной аналитики
- Колл-трекинг
- Интеграция с CRM
- А/B тестирование
- Продвинутые исследования рынка
- Бонусы: домен, хостинг, онлайн чат
- Создание Landing page под ключ
- Cрок разработки от 20 до 40 дней
- Аналитика бизнеса
- Разработка прототипа
- Уникальный продающий дизайн
- Верстка под все устройства
- Формы заявок
- Проработка УТП и контента
- Система управления CMS
- Подключение web аналитики
- SEO оптимизация *
- Гарантия 6 лет
- Обучение работе с сайтом
- Бесплатная техническая поддержка
- Мульти лендинг
- Подключение сквозной аналитики
- Колл-трекинг
- Интеграция с CRM
- А/B тестирование
- Продвинутые исследования рынка
- Бонусы: домен, хостинг, онлайн чат
Этапы разработки лендинга
Над вашим сайтом будут работать
Личный менеджер проекта
Веб-дизайнеры, дизайнеры интерфейсов
Верстальщики
Программисты
SEO оптимизаторы
Рекламные копирайтеры
Спрашивали? Отвечаем!
Лендинг (от англ. Landing Page — посадочная страница) — это страница на сайте, которая специально оптимизирована таким образом, чтобы посетитель с наибольшей вероятностью совершил целевое действие. Как правило, таким действием является заполнение формы заказа с указанием контактных данных.
При создании лендинга команда специалистов проводит большой объём работы, направленной на увеличение вероятности совершения посетителем целевого действия. В эту работу входит анализ профиля целевой аудитории, изучение специфики продукта или услуги, разработка удобного дизайна и многое другое. В результате проведённой работы процент посетителей, которые оставляют заявку на сайте, вырастает в несколько раз, в сравнении с обычной карточкой товара или страницей с описанием услуги.
Если вы хотите увеличить количество заказов, то разработка лендинга под ваш товар или услугу — это то, что вам нужно. Специальная посадочная страница, оптимизированная под вашу целевую аудиторию, значительно увеличит число заказов при одинаковом количестве трафика.
Если у меня нет сайта, достаточно ли будет одного лендинга? Когда нужно продать один конкретный товар или услугу, лендинг — это лучшее решение. Также одностраничный сайт подходит в том случае, если ваши услуги находятся в одной узкой сфере и не требуют большого каталога.
Если у вас большой ассортимент товаров или услуг, то лендинг вам не подойдет. Для этого лучше использовать более сложные решения, например системы управления интернет-магазином. Такие проекты мы также разрабатываем, обращайтесь и мы подскажем что лучше выбрать именно под ваш бизнес.
Для этого вам необходимо заказать рекламу или поисковое продвижение вашего сайта. В зависимости от специфики вашего бизнеса, сроков и бюджетов, мы готовы предложить оптимальное решение.
Многолетний опыт работы и слаженные действия всех членов команды дают нам возможность в самые короткие сроки делать свою работу на максимально высоком уровне. Несмотря на значительные объёмы работы, которую мы проделываем, наши клиенты всегда получают качественный результат при минимальных вложениях.
Над вашим проектом будет работать команда опытных специалистов. Каждый этап разработки требует серьёзного погружения в определенный проект. Мы изучаем специфику конкретной целевой аудитории и внедряем наиболее эффективные методики призыва к заказу.
Разработка и внедрение лендинга позволяет значительно увеличить конверсию. Таким образом вы будете тратить значительно меньше средств на привлечение внимания к вашему продукту. А число заказов при этом будет расти.