landing page - отдельная страница, которая служит единственной цели – превратить посетителя в клиента. На ней размещают специальное предложение в обмен на предоставление контактной информации. Основная цель landing page - заинтересовать посетителей предложением и продолжить их путь вниз по воронке продаж.

Даже если вы проделали огромную работу по созданию бренда и запуску веб-сайта, есть лишь крохотный шанс, что бизнес будет успешным без хорошо разработанных целевых страниц. Они управляют трафиком и улучшают SEO. Согласно проведенным исследованиям, качественно разработанные landing page могут увеличить лиды на 55%.

Посетители сайта быстро переключаются на конкурентов, если не находят страницу полезной в течение нескольких секунд. Чтобы удержать их, нужно разработать и внедрить landing page, которая предоставит посетителям убедительные аргументы воспользоваться вашим предложением.