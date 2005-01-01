Интернет маркетинг
Реклама в интернете – это возможность использовать все инструменты маркетинга на просторах всемирной паутины. В своей работы наша компания применяет стратегический подход, занимаясь вопросами планирования рекламной активности, подробным анализом целевой аудитории. Новые возможности, которые предлагает реклама в сети интернет, позволяют обеспечить развитие Вашего бизнеса.
Преимущества интернет-рекламы:
- Реклама в сети интернет вовлекает своего потенциального потребителя в какой-либо процесс. Пользователь обязательно должен выполнить ответное действие: перейти по ссылке, зарегистрироваться, дать ответ на какой-либо вопрос, кликнуть по баннеру.
- Постоянный рост числа пользователей сети Интернет. Именно здесь сосредоточена большая часть платежеспособного населения, на которых и рассчитано размещение рекламы в интернете. Но по-прежнему остаются отдельные категории граждан, не вовлеченные в процесс взаимодействия со всемирной паутиной, поэтому компании используют иные рекламные каналы, чтобы донести информацию до своей аудитории.
- Эффективность интернет-рекламы неразрывно связана с таргетингом – процессом, который позволяет из общего числа пользователей посредством определенных средств рекламного анализа выделять целевую аудиторию. Таргетинг отсекает ненужную массу пользователей, делая интернет-рекламу более эффективной.
- Показатели рекламы в интернет-пространстве могут быть точно измерены. Благодаря возможности отследить каждое действие, совершенное пользователем, можно проанализировать эффективность каждого этапа рекламной кампании.
ПОЧЕМУ МЫ?
10+ лет опыта
Большой опыт работы позволяет нам обеспечивать решение многих задач одновременно. На постоянном абонентском обслуживании в нашей компании находится свыше 200 проектов. «SeoTemple» - это сертифицированное агентство интернет-рекламы ведущих российских поисковых систем. С нами работают Яндекс и Google AdWords
Экономия бюджета
Наши специалисты по продвижению интернет-рекламы возьмутся за любой проект, предложив конкретные варианты дальнейшей работы в зависимости от возможностей выделенного на данные цели бюджета. Мы гарантируем предоставление информации по всем предпринятым шагам для достижения максимально эффективного результата.
ОБЕСПЕЧИВАЕМ РЕЗУЛЬТАТ
Мы используем одновременно несколько способов продвижения ресурсов, что обеспечивает высокую продуктивность проделанной работы.
ПРОФЕССИОНАЛИЗМ
Постоянное посещение различных отраслевых мероприятий позволяет нашим специалистам всегда оставаться в курсе последних событий в сфере интернет-маркетинга.
Цели интернет-маркетинга и рекламы
Интернет-маркетинг преследует 4 основные цели:
- Реализация, продвижение, запуск новых услуг и товаров.
- Использование всех возможностей для увеличения узнаваемости конкретного бренда.
- Повышение посещаемости (трафика) сайта.
- Имидж компании-заказчика должен быть улучшен.
Реклама сайта в интернете обеспечит его популярность, коммерческую успешность, востребованность, поэтому так важно, чтобы услуги предоставляли компетентные, проверенные рекламные агентства. Стоит заказать рекламу в интернете сегодня, чтобы завтра о Вашем бизнесе узнали тысячи пользователей всемирной паутины.